Beim Steckenpferdreiten ziehen die Viertklässler aus Grund- und Förderschulen mit selbstgebastelten Steckenpferden und Hüten durch die Innenstadt, um an das Ende des Dreißigjährigen Krieges zu erinnern. So ist es seit 1953 in Osnabrück Tradition. Dieses Jahr soll es am Donnerstag, 12. Oktober, stattfinden.

Dabei startet das Hauptprogramm laut Pressemitteilung der Stadt eine halbe Stunde später als gewohnt. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter wird den Umzug um 17.30 Uhr auf dem Schulhof der Domschule eröffnen. Ziel ist der Markplatz vor dem Rathaus. An der Treppe erhalten die Kinder süße Brezeln.

Das folgende Programm besteht aus einer Feuer-Jonglage, der Theaterperformance „Der Streit der Farben“ in den Fenstern des Rathauses und gemeinsamen Singen mit Entertainer Stephan Rodefeld und den „Rock ‘n‘ Royals“. Veranstalter des Steckenpferdreitens ist das Projektbüro im städtischen Fachbereich Kultur unter der Leitung von Anke Bramlage.