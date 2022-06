„Die beliebteste Kulisse Osnabrücks findet man nicht im Theater, sondern im Rathaus“, sagt Oberbürgermeister Boris Pistorius in seiner Ansprache vor vielen Gästen aus Politik und Gesellschaft. Einige der Geladenen würden das Innenleben des Rathauses aus ihrer teils langjährigen kommunalpolitischen Tätigkeit kennen. Viele Osnabrücker erinnerten sich aber auch an ihren Steckenpferd-Ritt über die Rathaustreppe, sagte Pistorius.

Das Rathaus von Hannover ist längst nicht so alt wie sein Pendant in Osnabrück. Im kommenden Jahr soll in der Landeshauptstadt der 100. Geburtstag gefeiert werden. „Das ist gewissermaßen Rathaus-Pubertät“, scherzte der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Stephan Weil, in seiner Festrede.

Rathäuser seien später an sicheren Marktstandorten errichtet worden, um einerseits mitten im Geschehen zu stehen und andererseits sicher die Steuern der Händler eintreiben zu können. In den Rathäusern hätten Stadträte eine „Selbstverwaltung einer örtlichen Gemeinschaft“ gegründet. Dies sei auch heute noch so, und so werde es auch in Zukunft sein, prophezeite Weil. Rathäuser seien aus weltlicher Sicht Zentren der Gemeinschaft, betonte der Sozialdemokrat. Kommunalpolitik müsse lebendig sein. „Die Aufgabe eines Rathauses muss es sein, dass alle Menschen es als Zentrum empfinden.“

Im Anschluss an die Festreden schnitt Pistorius die von der Osnabrücker Konditorei Coppenrath gebackene Geburtstagstorte an und eröffnete den historischen Markt vor dem Rathaus, der vom Turm der Marienkirche herab mit Fanfaren angekündigt wurde.

Auf dem Marktplatz verlustierte sich das Volk wenig später bei Osnabrücker Wein und Bier, Bauernbrot und mittelalterlichem Gebäck, und es bestaunte feine Tücher und Stoffe. Inmitten der mittelalterlich gekleideten Marktleute ließ sich André Pfeiffer-Perkuhn aus Münzenberg bei Frankfurt in seiner silbern glänzenden Ritterrüstung bewundern. Die sei nach originalen Quellen angefertigt worden, sagte er. „Wir wollen das Mittelalter so authentisch wie möglich rüberbringen.“ Wie vor 500 Jahren gekämpft wurde, zeigte er bei Vorführungen. Auch das Anlegen der Rüstung wurde dabei erklärt, und Pfeiffer-Perkuhn zeigte, was unter der Panzerung steckt: ein Wams mit einem schützenden Netz aus Eisen. Das Anlegen der 25 Kilogramm schweren Rüstung dauert übrigens etwa eine Viertelstunde.

Der ritterliche Zweikampf gehörte zu den vielen mittelalterlichen Darbietungen, die am Samstag und Sonntag im und um das Rathaus gezeigt wurden. Es wurden Geschichten erzählt und Musik gespielt. Kinder konnten mit der Armbrust schießen, Briefmarkensammler einen Sonderstempel der Post ergattern und Damen mittelalterliche Gewänder anprobieren.

Das Wochenende war auf dem Marktplatz ganz der Zeit gewidmet, als das Rathaus seine Geburt erlebte. Viele Marktleute kamen in originalgetreuer Kleidung. Nur die eine oder andere neuzeitliche Zigarette, die sich manche Marktfrau anzündete, umwehte den Platz vor dem Rathaus mit dem Geruch der Gegenwart.

Die 500-Jahr-Feiern gehen mit zahlreichen kulturellen Veranstaltungen weiter. Das aktuelle Programm gibt es im Internet unter www.500-jahre-rathaus.de .