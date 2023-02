Das Team des Penny-Markts an der Meller Straße in Osnabrück empfängt ab Dienstag, 14. Februar, Kunden im neu gestalteten Discounter. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Mehr vegane und vegetarische Produkte Penny-Markt an der Meller Straße in Osnabrück von heute an mit neuem Konzept Von Thomas Wübker | 14.02.2023, 07:17 Uhr | Update vor 37 Min.

In einer neuen Farbe, mit einem neuen Konzept, neuen Produkten - darunter viele vegane und vegetarische - präsentiert sich der Penny-Markt an der Meller Straße in Osnabrück von Dienstag, 14. Februar, an.