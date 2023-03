Am Dienstag war es im Osnabrücker Land teilweise ganz schön windig. Große Schäden hinterlassen haben die Sturmböen allerdings nicht. Symbolfoto: dpa/Federico Gambarini up-down up-down Keine Spur von Frühling So ist das Wetter in Osnabrück: Der Winter lässt nicht locker Von Anke Schneider | 14.03.2023, 14:10 Uhr

Eigentlich sagt man dem April nach, dass er macht, was er will. In diesem Jahr übernimmt der März diese Aufgabe. Und das wird laut Deutschem Wetterdienst auch noch ein Weilchen so bleiben.