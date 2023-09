O’zapft is! Zwei Tage wird Anfang Oktober im Alando Ballhaus Oktoberfest gefeiert. Am 6. und 7. Oktober wird es im dort so richtig zünftig: Bier, Brezen, Backhendl und vieles mehr machen das Osnabrücker Oktoberfest zu einem Bayrischen Highlight.

Vieles haben die Organisatoren direkt aus München nach Osnabrück geholt. „Im Ausschank wird es Löwenbräu-Oktoberfest Bier geben“, so Alando-Geschäftsführer Frederik Heede. Das gesamte Ballhaus verwandelt sich in ein echtes Wiesn-Zelt. „Unser Küchenteam um Tobi Merschmeyer wird an beiden Abenden mit seiner Speisenauswahl fürs leibliche Wohl sorgen“, verspricht Heede. Und das heißt: Es wird richtig zünftig! „Neben Fleischpflanzerl, Schnitzel oder Backhendl locken auch vegetarische Spätzle und die klassische Brezel“, verspricht der Chef.

Alando-Mitarbeiter sind in Wiesn-Tracht

Passend zum Oktoberfest präsentieren sich auch die Alando-Mitarbeiter in Wies’n-Tracht, wenn sie die Maßkrüge zu den Tischen bringen. Das wünscht sich Heede auch von den Gästen: „Generell sind Dirndl und Lederhose erwünscht“, lacht er. Ein ausdrückliches Muss ist das bayrische Outfit allerdings nicht.

Musikalisch kommt das echte Festzelt-Feeling nach Osnabrück. „Wir haben hervorragende Live-Bands engagieren können“, sagt Heede. Am Freitagabend spielt das „Königlich Bayrische Vollgas Orchester!“, am Samstag sorgen „Die Wilderer!“ für Stimmung. Das „Vollgas-Orchester“ ist in diesem Jahr im Marstall-Zelt auf den Wiesn die Band der Wahl, die „Wilderer“ sind derweil auf diversen Oktoberfesten in Bayern und der ganzen Republik unterwegs. Im Alando Ballhaus werden sie jetzt auch im Norden aufspielen und zeigen, warum sie zu den Top-Bands der Festzelt-Szene gehören.

Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es in der Alando-App, auf der Alando-Homepage, sowie bei der Vorverkaufsstelle der NOZ in der Innenstadt. Feste Tischreservierungen sind unter oktoberfest@alando-palais.de möglich.