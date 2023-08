Ein Gewinn für die Hasestadt Das Trash in Osnabrück feiert am 26. August den 30. Geburtstag Von Thomas Wübker | 19.08.2023, 13:30 Uhr Wer hat an der Uhr gedreht? Das Trash in Osnabrück wird 30 Jahre alt und feiert dies am 26. August. Foto: Thomas Wübker up-down up-down

Am 26. August feiert das Trash an der Meller Straße in Osnabrück Geburtstag. An diesem Tag wurde die Kneipe vor 30 Jahren eröffnet.