Pendlerdilemma Staffel 2 Serie geht weiter: Vorreiter der Verkehrswende in der Region Osnabrück Von Jean-Charles Fays | 19.05.2023, 09:55 Uhr

In der ersten Staffel hat unsere Redaktion das Pendeln ohne Auto auf verschiedenen Strecken in der Region in Selbstversuchen ausprobiert. In der nun folgenden zweiten Staffel zeigen ab dem 20. Mai die Vorreiter der Verkehrswende aus der Region Osnabrück, wie sie bereits seit Jahren mit Fahrrad, Bus oder Bahn – bei Wind und Wetter – zur Arbeit pendeln.