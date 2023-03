Die Schranken sind noch offen: Demnächst wird der Bahnübergang Schwenkestraße in Eversburg aber voraussichtlich geschlossen. Foto: David Ebener up-down up-down Durchfahrt noch für Radler? Bahn will Bahnübergang Schwenkestraße in Osnabrück aufgeben Von Rainer Lahmann-Lammert | 14.03.2023, 15:02 Uhr

Die Bahn will den Bahnübergang an der Schwenkestraße aufgeben, sobald die neue Unterführung an der Atterstraße fertiggestellt ist. Von der Stadt Osnabrück wird angeregt, eine Verbindung für Fußgänger und Radler bestehen zu lassen.