Am Bahnhof Wissingen müssen Auto- und Fahrradfahrer ebenso wie Fußgänger regelmäßig auf durchfahrende Züge warten. FOTO: Raphael Steffen up-down up-down Atterstraße, Bruchmühlen und Co. Das sind die nervigsten Bahnübergänge in der Region Osnabrück , Mirko Nordmann und | 25.07.2022, 05:15 Uhr Von Raphael Steffen Ina Wemhöner | 25.07.2022, 05:15 Uhr

Ob in Melle, Osnabrück, Badbergen oder Bissendorf: Regelmäßig senken sich die Schranken, um Zügen Vorrang vor dem Straßenverkehr zu sichern. Und das dauert mitunter sehr lange. Wir haben gefragt: An welchen Bahnübergängen warten die Menschen in der Region Osnabrück am längsten?