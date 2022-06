Paragraph 219a ist nun zwar Geschichte, aber noch immer gibt es in vielen Landkreisen rund um Osnabrück keine Frauenärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. (Symbolfoto von einer Demonstration 2019) FOTO: Daniel Bockwoldt / dpa / Symbolfoto up-down up-down Wie ist Versorgungslage im Raum Osnabrück? Das sagen Frauenärzte zum gekippten Werbeverbot für Abtreibungen Von Meike Baars | 28.06.2022, 15:34 Uhr

Der umstrittene Paragraph 219a wird abgeschafft. Gynäkologen dürften nun auf ihrer Website darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. In Stadt und Landkreis Osnabrück betrifft dies vier Praxen und das Klinikum. An die große Glocke hängen will das Thema aber weiterhin niemand.