Am helllichten Tag ist das ältere Ehepaar in einem Mehrparteienhaus an der Von-Bodelschwingh-Straße in der Nähe der Fridtjof-Nansen-Straße überfallen worden. Zwei Unbekannte haben einen 71-Jährigen und seine 63-jährige Frau mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert.

„Die Anzahl der Fälle, in denen bei Raubüberfällen mit Schusswaffe gedroht wurde, liegt in der Stadt und dem Landkreis Osnabrück laut polizeilicher Kriminalstatistik im Zeitraum von 2020 bis August 2023 unter 40“, teilt die Polizei mit. Davon sei im niedrigen einstelligen Bereich nicht nur mit der Waffe gedroht, sondern tatsächlich geschossen worden. Verletzt oder gar getötet wurde dabei niemand.

Extreme Stresssituation

Im genannten Zeitraum traf es eher Privatpersonen, so die Polizei weiter. Raubüberfälle auf Geschäfte oder Geldinstitute seien aber auch stark vertreten gewesen. Schützen können sich Menschen vor solchen Überfällen nicht, allerdings können sie einiges tun, um die Situation nicht eskalieren zu lassen, den Schaden in Grenzen zu halten und der Polizei zu helfen.

„Ein Raubüberfall stellt für alle Betroffenen, also für die Überfallenen, den Täter und die Augenzeugen eine extreme Stresssituation dar“, so die Polizei. Falsches Verhalten oder das Verhindern der Flucht könnten zur Eskalation der Situation beitragen. „Der Schutz Ihres Lebens und Ihrer Gesundheit haben immer Vorrang vor dem Schutz materieller Werte“, verdeutlichen die Experten. Daher sollten Opfer und Zeugen ruhig und besonnen bleiben, unüberlegtes Handeln vermeiden und den Täter nicht provozieren.

Erscheinung des Täters einprägen

„Befolgen Sie die Anweisungen des Täters und leisten Sie keine Gegenwehr“, so die Polizei weiter. Falsches Heldentum könne schlimme Folgen haben. „Versuchen Sie während des Überfalls, sich die äußere Erscheinung und das Verhalten des Täters einzuprägen. Beobachten Sie, wenn möglich, die Fluchtrichtung des Täters.“

Hilfreich sei auch, sich das Kennzeichen eines Fluchtfahrzeuges zu merken. „Verständigen Sie unmittelbar nach dem Überfall als Erstes die Polizei. Bleiben Sie am Tatort und veranlassen Sie Zeugen, ebenfalls auf das Eintreffen der Polizei zu warten.“ Wichtig sei auch, nicht aufzuräumen und damit Spuren zu verwischen.

Wenig Geld in der Kasse

Für Angestellte in Banken, Geschäften oder Tankstellen gilt: „Halten Sie den Kassenbestand so gering wie möglich, schöpfen Sie ihn tagsüber häufig ab und schützen Sie die Kasse gegen Zugriff und Einblick“, rät die Polizei. Das aus der Kasse entnommene Geld sollte zur Bank gebracht oder in sicheren Behältern aufbewahrt werden. Geschäftsinhaber sollten ihre sicherheitstechnischen Einrichtungen regelmäßig prüfen und bei Überwachungskameras auf die Qualität von Bildaufzeichnungen achten.

„Vereinbaren Sie untereinander unauffällige Signale, Zeichen oder Gesten, mit denen Sie sich gegenseitig in Gefahrenlagen warnen können“, so die Polizei weiter. „Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen in Ihrem Betrieb, im Umfeld oder auf dem Weg zur Bank umgehend der Polizei.“