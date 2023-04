Bei der Maiwoche 2022 war einiges los in Osnabrück. Wie wird es in diesem Jahr? Archivfoto: André Havergo up-down up-down Vom 12. bis 21. Mai Über 100 Bands an fünf Standorten: Das Programm der Maiwoche 2023 in Osnabrück Von Hannah Baumann | 17.04.2023, 14:45 Uhr

Vom 12. bis zum 21. Mai heißt es wieder Maiwoche in Osnabrück. Nun steht das Programm fest. Welche Bands wann spielen und was sonst noch so geplant ist.