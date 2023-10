Ratsmehrheit will an City-Zuschlag festhalten Parkgebühren in Osnabrück steigen – auf zwei Euro und mehr für die erste Stunde Von Wilfried Hinrichs | 12.10.2023, 06:00 Uhr Das Parken wird in Osnabrück 2024 teurer. Unklar ist noch, wie die Tarife gestaltet werden. Foto: Jörn Martens up-down up-down

Die Stadt Osnabrück erhöht demnächst die Parkgebühren. Fraglich ist nur, um wie viel? Die grün-rot-violette Ratsmehrheit will an dem Prinzip festhalten, in zentralen Lagen von Autofahrern mehr Geld zu verlangen. Der Bürgerbund (BOB) hingegen würde die Parkgebühren am liebsten ganz abschaffen.