Nachhaltigkeit ist Heike Rose und Marius Herzig ebenso wichtig wie schönes Design. Sie betreiben das Geschäft Das Ökolädchen in der Redlinger Straße in Osnabrück. FOTO: Thomas Wübker Der kleine Laden um die Ecke „Das Ökolädchen“ in Osnabrück will die Kunden von nachhaltigen Produkten überzeugen Von Thomas Wübker | 07.04.2022, 12:33 Uhr

Eigentlich sollte es „Das Ökolädchen“ gar nicht in der wirklichen Welt geben. Doch dann tat sich buchstäblich eine Tür auf. Nun gibt es in der Redlingerstraße in Osnabrück seit sieben Jahren schöne und praktische Dinge zu kaufen, die nachhaltig sind, aber nicht das Öko-Klischee bedienen.