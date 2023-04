Hühner können sehr zutraulich werden und liefern neben Freude auch täglich ein Ei. Die Größe des Eies ist nicht unbedingt abhängig ist von der Körpergröße der jeweiligen Hühnerrasse. Foto: Carolin Hlawatsch up-down up-down Hühnerwissen für Anfänger Osnabrücker Züchter: Das müssen Sie bei Hühnerhaltung in Garten und Siedlung beachten Von Carolin Hlawatsch | 09.04.2023, 17:00 Uhr

Der Trend zur Hühnerhaltung hat sich in der Corona-Pandemie verstärkt, eine Zeit, in der Natur und eigener Garten an Wertschätzung gewann. Osnabrücker Geflügelzuchtvereine bemerken seitdem einen starken Zulauf, aber auch fehlendes Wissen. Fragen und Antworten zur Hühnerhaltung.