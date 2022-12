Auch die Impfbus fährt nun nicht mehr durch Osnabrück. Archivfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down Auch Impfbus fährt nicht mehr Das letzte Impfzentrum in Osnabrück ist geschlossen Von noz.de | 23.12.2022, 14:53 Uhr

Mit dem Corona-Impfzentrum an der Hakenstraße hat am Freitag das letzte Impfzentrum in Osnabrück geschlossen.