Subversiv und queer: Natalie Winkler, Giant Golden Radio und Manuel Lorenz gehören zum Kultur-Kollektiv Haus of Udo. FOTO: Thomas Wübker Räume für Gleichgesinnte Kollektiv Haus of Udo aus Osnabrück fördert queere Kultur Von Thomas Wübker | 18.05.2022, 16:54 Uhr

Queere, subversive, vielfältige und glitzernde Kultur stellt das Kollektiv Haus of Udo in Osnabrück auf die Beine. Die Gruppe besteht aus neun Menschen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Am 25. und 26. Juni findet ein Festival an der Skatehall in Osnabrück statt, das ihr Schaffen repräsentiert.