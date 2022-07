Dazu kommen noch Balladen aus Aserbaidschan, und auch, wenn die Musik von Fidan am ehesten mit europäischem Jazz zu bezeichnen ist, strahlt sie in Melodik und ungerader Metrik jede Menge orientalischen Lebensgefühls aus.

Das Besondere an Fidan ist, dass die Musiker für jede einzelne Komposition einen ganz eigenen Ansatz finden. Funk-Grooves etwa prägen die Nummer „Countdown“ von dem 2010 erschienenen Album „Counter Point“, Klatsch und Tratsch werden in „Gossip“ mit konsonantenreichem Scat-Gesang trefflich illustriert, und mit großer Expressivität besingt Dalfidan das schmerzvolle Gefühl der Fremdheit in „Straight Ahead“ von ihrem Debüt-Album „Colors“ aus dem Jahr 2007.

Dalfidans Gesang ist ausgesprochen vital. Oft gebraucht die zierliche Sängerin ihre Stimme wie ein zusätzliches Musikinstrument. Zwar berührt sie auch schon mal mit zarteren Passagen, doch sphärisches Gesäusel ist ihr fremd. Dazu ist ihre Musik auf angenehme Art viel zu sehr im Hier und Jetzt verankert.

Für diese Mischung aus tiefer Melancholie und explosiver Intensität hat sie eine ideale Band formiert: Franz von Chossy brilliert an Flügel und Akkordeon, Tobias Klein steuert die besondere Klangfarbe seiner Bassklarinette bei wie etwa als Solist in „Feel Free“, und Sean Fasciani am Kontrabass sorgt zusammen mit Uli Genenger an den Drums und der Sitztrommel Cajon für den rhythmischen Flow.

Und Fidan kommt gut an: Nach der energiestrotzenden Schlussnummer „Everlasting asking“ erklatscht sich das begeisterte Publikum in der Lagerhalle noch drei Zugaben.