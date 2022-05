Rund 60 Teilnehmer versammelten sich am Samstag zur Kundgebung gegen Polizeigewalt vor dem Osnabrücker Theater. FOTO: Christoph Beyer Forderung nach konsequenterer Strafverfolgung „Das ist ein Schock“ - Kundgebung gegen Polizeigewalt in Osnabrück Von Christoph Beyer | 07.05.2022, 20:08 Uhr

Zu einer „Kundgebung gegen Polizeigewalt“ haben sich am Samstag rund 60 Teilnehmer vor dem Osnabrücker Theater versammelt. Auslöser war der Tod eines 47-jährigen Mannes bei einem Polizeieinsatz in Mannheim am vergangenen Montag.