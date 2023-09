„Heute genau wie vor 375 Jahren diskutieren wir über eine weltweite Friedensordnung“, wird Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe in einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück zitiert. Eine Sache sei jedoch anders. „Wir öffnen die Türen für alle, die mit internationalen Friedensforschern, Journalisten und Wissenschaftlern über den Frieden debattieren wollen und die Wege dorthin.

Das historische Datum des Friedensschlusses prägt beide Städte bis heute. „Münster und Osnabrück stehen beide für den Friedensdialog“, sagt Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter. „An beiden Orten sei es gelungen, nach einem grausamen Krieg für einen langen Zeitraum Frieden und Stabilität zu gewährleisten.“

Auf dem Markt vor dem historischen Rathaus in Osnabrück werden am 25. Oktober Tausende Sänger erwartet. Foto: Stadt Osnabrück/Simon Vonstein

„Auf dem Markt vor dem Rathaus werden tausend Menschen gemeinsam singen, so wie vor 375 Jahren auch, nachdem der Frieden von der Rathaustreppe verkündet wurde“, kündigt Katharina Pötter an. „In Münster berücksichtigen wir die Perspektive junger Menschen, vertiefen das Friedensthema in der Diskussion mit internationalen Fachleuten und geben unserer Sehnsucht nach Frieden mit einer großen Open-Air-Inszenierung emotionalen Raum“, sagt Lewe.

Vielstimmiger Gesang in Osnabrück

In Osnabrück wird am 25. Oktober die Freude über den Friedensschluss zu hören sein. Unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident a.D. Christian Wulff singt ein riesiger Chor um 16.30 Uhr vor dem Rathaus. Er besteht nicht nur aus heimischen Chören, sondern auch aus Gruppen aus den Partnerstädten und internationalen Jugendchören.

Den ganzen Tag über wird es in der Innenstadt Konzerte geben, bei denen Chöre zusammensingen, die sonst nicht aufeinandertreffen. „Osnabrück klingt an diesem Tag“, sagt Katharina Pötter. „Vor 375 Jahren haben die Menschen spontan aus lauter Freude über den Frieden gesungen. Es ist ein wunderbares Zeichen und eine große Jugendbegegnung, wenn am 25. Oktober Sänger aus ganz Europa Lieder für den Frieden anstimmen.“

Demokratieforum im Felix-Nussbaum-Haus

Nach einem Gottesdienst im Dom endet der Tag mit dem Demokratie-Forum im Felix-Nussbaum-Haus. NDR und SWR holen in einer Gemeinschaftsproduktion das erfolgreiche Format nach Osnabrück. Moderator ist Michel Friedman, seine Gäste sind der Sicherheitsexperte Carlo Masala, Ursula Schröder, Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, sowie Professorin für Politikwissenschaft, und Michael Roth (SPD), von 2013 bis 2021 Staatsminister für Europa beim Bundesminister des Auswärtigen Amts.

Öffentliche Debatten in Münster

Der „Westphalian Peace Summit“ bringt am 24. Oktober Fachleute vieler Nationen im Großen Haus des Theaters zusammen: Unter der Schirmherrschaft von Hans-Gert Pöttering, ehemals EU Ratspräsident, diskutiert Georg Restle, Moderator bei Monitor (ARD), mit internationalen Gästen. Mit dabei sind unter anderem die Bürgerrechtlerin Leymah Gbowee aus Liberia, die 2011 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, sowie Elmar Theveßen, politischer Korrespondent des ZDF in Washington und frisch gekürter Träger des renommierten Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises. Eingeladen sind auch die Botschafter der Nationen, die 1648 am Friedensschluss beteiligt waren – von Finnland bis Spanien. Die Veranstaltung ist offen für alle. Anmeldungen sind ab Ende September möglich.

Wie bereits bei den „Friedensklängen" im Mai 2023 werden Rathaus und Prinzipalmarkt in Münster auch bei der Inszenierung „Longing for Peace" am 24. Oktober stimmungsvoll illuminiert. Foto: Münster Marketing / Ralf Emmerich

Ein junges Debattierformat findet am selben Tag – als Prolog – im Kleinen Haus des Theaters statt. Bei „Let´s Talk: Peace beyond Borders“ diskutieren Studierende der Initiative „Münster University International Model United Nations“ über den Frieden in einer multipolaren Welt. Die Veranstaltung bringt junge Menschen mit Experten zusammen und ist angelehnt an Sitzungen der UN.

Licht- und Klangkunst auf dem Prinzipalmarkt

Am Abend dieses historischen Jahrestags schließt „Longing for Peace“ das Programm ab. Die große internationale Licht- und Toninstallation auf dem Prinzipalmarkt stellt die Sehnsucht nach Frieden emotional in den Mittelpunkt. Der Hamburger Lichtkünstler Michael Batz, der bereits den Reichstag, die Hamburger Speicherstadt und die Elbphilharmonie visuell in Szene setzte, entwickelt eigens für das Friedensjubiläum eine Lichtinszenierung für die historische Kulisse. Internationale Musiker steuern Melodien bei. Die Open-Air-Veranstaltung ist öffentlich und frei zugänglich.

„Book of Peace“ für alle Bürger

Eine gemeinsame Aktion der Städte Münster und Osnabrück für ihre Bürger ist das „Book of Peace“. Es ist nicht den Ehrengästen der Stadt vorbehalten, sondern liegt für alle aus, die den Wunsch nach Frieden durch ihre Unterschrift bekräftigen wollen. Das Buch liegt am 24. Oktober den ganzen Tag im Historischen Rathaus in Münster aus, am 25. Oktober dann in Osnabrück.

Alle Informationen zum Friedensjubiläum in Münster und Osnabrück gibt es online unter stadt-muenster.de/frieden