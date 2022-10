Schöne Grüße von der Stadtverwaltung? Das ist nur der Anfang. Demnächst sollen die Display an den Haupteinfallstraßen anspruchsvollere Botschaften vermitteln. Foto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down Displays an Haupteinfallstraßen Was bezweckt die Stadt Osnabrück mit dieser Bildschirm-Botschaft? Von Rainer Lahmann-Lammert | 24.10.2022, 11:05 Uhr

„Gute Fahrt auf Osnabrücks Straßen wünscht Ihnen Ihre Stadtverwaltung“. So steht‘s auf den neuen Displays an den Haupteinfallstraßen in Osnabrück. Dafür gibt die Stadt Geld aus? Nein, dafür nicht – demnächst sollen die Bildschirme auch noch den Verkehr regeln. Jedenfalls ein bisschen.