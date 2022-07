Anwohner, Ladenbesitzer und Passanten können sich freuen: Die Bauarbeiten sind fertig und die Johannisstraße erstrahlt in neuem Glanz. FOTO: Swaantje Hehmann up-down up-down Endlich keine Dauerbaustelle mehr Nach Umbau: So gefällt Osnabrückern die „neue“ Johannisstraße Von Paula Reinhart | 22.07.2022, 15:20 Uhr

Die Bauarbeiten sind endlich beendet. Was halten Osnabrücker von der „neuen“ Johannisstraße? Was hätten sie sich noch gewünscht? Und werden sie sich dort in Zukunft sicherer fühlen?