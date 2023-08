Das Bürgerfest bietet ein großes Spektrum an Unterhaltung. So präsentiert unter anderem das Musikbüro Osnabrück Rock, Pop, Hip Hop und Punk aus der Friedensstadt. Eröffnet wird die „Musikbüro Stage“ um 13 Uhr von der Band Hotel. Danach folgen Lego, Calling Orion, Lynger, Ouzo, Elektro Strothmann und The Livelines. Auf der Projektbüro-Bühne spielen unter anderem die Bag O´ Nails, Womuka-Wohnzimmermusik und die Hexa Marching Band. Auf der Grünfläche an der Alten-Synagogen-Straße wird eine Kleinkunstbühne aufgebaut.

Kunstwerke aus Sand

Dazu kommen zahlreiche weitere Programmpunkte auf dem ein Kilometer langen, für Autofahrer gesperrten, Straßenabschnitt. Hier entstehen live unter dem Titel „Frei Sand” Kunstwerke aus Sand nach Konzepten des Niederländers Theo van Delft. Sandmaler fertigen eine große Malerei mit floralen Motiven des Künstlers an.

Auf dem Platz der Städtefreundschaft ist die Performance „Seven“ von Britta Habuch zu erleben. Die Kreuzung vor dem Heger Tor wird mit DJ-Sets der Lagerhalle unter dem Titel „Heger Sounds” zur Chillarea. Und auf der Aktionsfläche Theater und Artistik rollt Künstler Klaus Lang mit seinem Programm „Arthur kommt vorbei“ an. Arthur steht dabei für Jonglage in XXL, merkwürdige Einradstunts und Verwandlungstricks. Auf der Aktionsfläche sind außerdem Artistikka aus Damme mit einer Feuer- und Gala-Show sowie Stelzenläufer zu erleben.

Vereine präsentieren sich

Beim Bürgerfest präsentieren sich Vereine, Verbände, Initiativen und Parteien an Ständen, darunter etwa die Scientists for Future, die unter dem Titel „Klima- und Biodiversitätskrise: Wege in eine nachhaltige Zukunft“ möglichst viele Menschen in Diskussionen verwickeln und Faktenwissen vermitteln wollen. Spielerisch in das Thema Mobilität führt das städtische Referat Mobile Zukunft ein, das einen Aktionsbereich für Kinder anbietet. Darüber hinaus bieten lokale Gastronomen ihre Spezialitäten an, darunter passend zum Friedensjahr Friedenskorn, Friedensbier und Friedensbratwurst.

Parallel zum Bürgerfest geht es auf dem Markt mit dem dritten und letzten Tag der Kulturnacht XXL weiter. Von 13 bis 18 Uhr bespielen Schüler die Bühne vor dem Rathaus, wo unter anderem die Gesamtschule Schinkel ihre städtisch geförderte Friedensrevue „Was wäre, wenn…“ aufführt.

Wenige Meter vom Markt entfernt eröffnet der Osnabrücker Künstler Thomas Jankowski in der Heger Straße den Walk of Art, eine Ausstellung unter freiem Himmel, bei der Künstler in der Heger Straße ihre Arbeiten präsentieren. In der Open-Air-Galerie zeigen sie Malerei, Street Art, Skulpturen oder Fotografie.

Wall wird gesperrt

Zum Bürgerfest wird der Wall am Sonntag, 27. August, von 6 Uhr bis Montag, 28. August, um 5 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Betonklötze, Absperrgitter und mobile Sperren verschließen Autos und Lastern den Weg zwischen Rissmüllerplatz und Helmut-Kohl-Platz. Umleitungen sind ausgeschildert. Rettungsfahrzeuge können den Wall jederzeit passieren.

Während des Festes kommen die Anwohner des Walls mit dem Auto nicht zu ihren Häusern und Parkplätzen, die Seitenstraßen sind für die Anwohner erreichbar, alle Betroffenen sind informiert, heißt es von der Stadt. Die Zufahrt zum Parkhaus Stadthaus ist nur über die Bergstraße möglich.

Der Wall wird am kommenden Sonntag für den Verkehr gesperrt. Grafik: Stadt Osnabrück

Busverkehr wird umgeleitet

Für den Busverkehr gelten folgende Umleitungen: Umleitung Linie 10 / 20 / 16 in beiden Richtungen: Neumarkt – Neuer Graben – Martinistraße – Am Kirchenkamp – Lotter Straße. Umleitung Linie M2 / S10 in beiden Richtungen: Neumarkt – Kamp/Adolf-Reichwein-Platz – Lorzingstraße – Hasestraße – Hasetor – Hasetorwall – Natruper Straße. Umleitung Linie 18 / 581 / 582 / X583 – X586 / X610 in beiden Richtungen: Neumarkt – Kamp/Adolf-Reichwein-Platz – Lorzingstraße – Hasestraße – Hasetor – Bramscher Straße. Die Haltestellen Heger Tor, Emma und Weißenburger Straße werden ersatzlos aufgehoben.

Alle Informationen zum Bürgerfest gibt es hier: https://erleben.osnabrueck.de/de/aktuelle-veranstaltungen/buergerfest/.