Dass Munition und Sprengstoff aus den beiden Weltkriegen gefunden wird, ist gar nicht so selten. „Solche Einsätze haben wir fast täglich“, so Michael Crölle. Im aktuellen Fall habe es sich um eine gusseiserne Eihandgranate aus dem Jahr 1917 gehandelt. „Die Nummer des Modells, die identisch mit dem Herstellungsjahr ist, war noch lesbar.“

Dachdecker fanden den Karton mit der Granate und der Munition für einen alten Karabiner vom Typ K98, einem typischen Gewehr der früheren Wehrmacht, auf dem Dachboden. „Sie verständigten sofort die Polizei, die uns dann gerufen hat“, so Crölle. Bei der Sichtung des Fundes habe der Kampfmittelbeseitigungsdienst festgestellt, dass Handgranate und Zünder getrennt worden waren, sodass die Granate nicht explodieren konnte.

Sprengmeister: Da kannte sich jemand aus

„Das so entstandene Loch war mit einem Docht verschlossen worden, damit das Schwarzpulver nicht herausrieselt“, erklärt der Sprengmeister weiter. Er geht davon aus, dass derjenige, der die Granate und die Munition auf dem Dachboden eingelagert hat, sich auskannte. In dem kleinen Karton hinter einem Dachbalken haben Granate und Munition geschützt und trocken mehr als 100 Jahre überdauert. „Hätte man Zünder und Granate wieder zusammengeschraubt, hätte sie höchstwahrscheinlich gezündet werden können.“

Die Eihandgranaten aus dem Ersten Weltkrieg hatten es in sich. „In einem Radius von 15 bis 20 Metern wäre die Zündung tödlich gewesen“, so Crölle. In einem Radius von 50 Metern hätte sie in jedem Fall schwere Verletzungen angerichtet. Bei einer Zündung auf dem Dachboden hätte sie durch die Druckwelle das Dach abgehoben.

Die Granate ist zusammen mit der Munition in einem Spezialfahrzeug des Kampfmittelbeseitigungsdienstes abgeholt worden. „Sie wurde in einem explosionssicheren Behälter transportiert“, sagt der Sprengmeister. In Kürze wird der historische Fund zur Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungs-Altlasten (GEKA) nach Munster im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen gebracht. Dort wird der Fund dann im sogenannten Sprengofen vernichtet.