Festivalleiter Herbert Vieth wird die Lautten Compagney (im Bild) für die Matthäus-Passion dirigieren Foto: Forum Artium up-down up-down Festival „Musica Viva“ Auftakt mit großer Matthäus-Passion in Georgsmarienhütte Von Christine Adam | 05.09.2022, 12:38 Uhr

Nach dreijähriger Corona-Pause startet endlich wieder das Festival Musica Viva mit seinem Schwerpunkt Alte Musik. Den Auftakt macht die große Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach am Donnerstag, 8. September um 19.30 Uhr in der Ehemaligen Kirche in Hagen a.T.W.