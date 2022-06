Auf der Messe „Ausbildung 49“ in Osnabrück können sich Schüler orientieren, welchen Beruf sie nach dem Schulabschluss ergreifen wollen. FOTO: Thomas Osterfeld Jetzt in Osnabrück gestartet Schweißsimulator und Gewürzquiz: Das bietet die Berufsmesse „Ausbildung 49“ Von Paula Reinhart | 10.06.2022, 15:20 Uhr

Die Berufsmesse „Ausbildung 49“ in Osnabrück geht nach zweijähriger Corona-Pause in eine neue Runde: Am heutigen Freitag und am Samstag, 11. Juni 2022, können sich Schüler an mehr als 120 Ständen über Ausbildungsberufe informieren. Wir waren vor Ort.