Die Ausbildungsmesse findet in diesem Jahr am 9. und 10. Juni statt. Foto: Ausbildung 49 up-down up-down Am 9. und 10. Juni 2023 Ausbildungsmesse „Ausbildung 49“ mit 140 Ausstellern in Osnabrück Von Hannah Baumann | 10.05.2023, 14:06 Uhr

Die Ausbildungsmesse „Ausbildung 49“ mit 140 Ausstellern findet am 9. und 10. Juni in der Halle Gartlage zum neunten Mal statt. Schüler ab der achten Klasse haben an beiden Tagen die Möglichkeit, einen Überblick über Ausbildungsberufe zu bekommen.