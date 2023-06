Die Kamanche-Spielerin Melisa Yildirim wird in Trio-Formation das Morgenland Festival in der Marienkirche eröffnen. Foto: Nilay Islek up-down up-down Melisa Yildirim und Aynur Doğan dabei Morgenland Festival 2023 in Osnabrück wartet mit besonders vielen Musikerinnen auf Von Tom Bullmann | 19.06.2023, 16:54 Uhr

Am Mittwoch, 21. Juni, wird das 19. Morgenland Festival in der Marienkirche eröffnet. In diesem Jahr werden Workshops, Filme und wieder eine Menge außergewöhnlicher Konzerte geboten.