An der A30-Anschlussstelle Sutthausen soll der Angeklagte Steine auf Autos geworfen haben. Symbolfoto: Benjamin Beutler up-down up-down Diskussion um Generalprävention Darf der Osnabrücker Autobahn-Steinewerfer härter verurteilt werden, um Nachahmer abzuschrecken? Von Hendrik Steinkuhl | 30.05.2023, 19:30 Uhr

In dieser Woche fällt das Urteil gegen einen 53-jährigen Osnabrücker, der im September an der A30 Steine auf Autos geworfen haben soll. Die Staatsanwaltschaft möchte, dass die Abschreckung möglicher Nachahmer bei der Höhe der Strafe berücksichtigt wird. Aber ist das zulässig? Und wie oft kommen solche Taten überhaupt in der Region vor?