Denkt über die Zukunft unserer Stadtzentren nach: Wirtschaftswissenschaftler und Buchautor Daniel Fuhrhop, der beim Baukulturgespräch einen Vortrag hält. Foto: Bonnie Bartusch up-down up-down Baukultur in Osnabrück Wie Daniel Fuhrhop die Innenstädte lebendiger und lebenswerter machen will Von Tom Bullmann | 10.09.2022, 16:30 Uhr

Das erste Baukulturgespräch in der zweiten Jahreshälfte findet am kommenden Dienstag im Felix-Nussbaum-Haus mit Daniel Fuhrhop statt. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und ein Buchautor, der sich mit der Zukunft der Stadtzentren in unserem Land auseinandersetzt.