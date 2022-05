FOTO: NWM-TV Feuer am späten Freitagabend Dachwohnung im Osnabrücker Stadtteil Kalkhügel gerät in Brand und | 20.05.2022, 22:55 Uhr | Update vor 36 Min. Von Michael Schwager Micha Lemme | 20.05.2022, 22:55 Uhr | Update vor 36 Min.

Am späten Freitagabend ist in Osnabrück Kalkhügel ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Ein Hausbewohner kam ins Krankenhaus.