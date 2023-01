Ihren Mix aus Hip Hop, Reggae und Latin spielt die Band Culcha Candela am 14. März in Osnabrück. Foto: Leon Hahn up-down up-down Es gibt was zu feiern Culcha Candela am 14. März im Rosenhof in Osnabrück Von Thomas Wübker | 30.01.2023, 18:05 Uhr

Seit 21 Jahren existiert die Band Culcha Candela. Am Dienstag, 14. März, kommt sie in den Rosenhof in Osnabrück. Das wird gefeiert.