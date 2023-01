Mit einer Blume, unter der ein Schlangenkopf hervorschaut, deckt der Hasberger Tätowierer Simon Prior das alte Tattoo seiner Kundin Valerie ab. Foto: Michael Pohl up-down up-down Die Königsdisziplin Cover Up: Osnabrücker Tätowierer lassen alte Bilder verschwinden Von Michael Pohl | 02.01.2023, 13:34 Uhr

Ein Tattoo ist für die Ewigkeit gedacht. Was aber tun, wenn das Motiv so gar nicht den Wünschen des Trägers entspricht? Mit einem sogenannten Cover Up versuchen Hautkünstler dann ihren Kunden zu helfen. Doch das ist schmerzhaft.