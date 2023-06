Im Haus der Jugend drehte sich am Samstag alles um Cosplay. Bei der Cosplay Convention „cOScon” fand man alles um die Themen Anime, Manga und Japan. Foto: André Havergo up-down up-down Anime, Manga, Videospiele Cosplay-Convention „cOScon“ in Osnabrück: Was am Phänomen Cosplay fasziniert Von Alexander Hans | 25.06.2023, 12:20 Uhr

Feen, Pokemon, Dämonentöter, Dämonen: Am Samstag fand im Haus der Jugend in Osnabrück die Cosplay-Convention „cOScon“ statt. Dort präsentierten leidenschaftliche Cosplayer sich in ihren kreativen und teils ausgefallenen Kostümen. Die Cosplayer erklären, wen sie jeweils darstellen und was sie an ihrem Hobby so sehr begeistert.