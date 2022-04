Wie ein Sprecher des Landkreises Osnabrück mitteilt, wird es in absehbarer Zeit keine verlässlichen Corona-Zahlen vom eigenen Gesundheitsdienst mehr geben. (Symbolbild) FOTO: David Ebener Gesundheitsdienst veröffentlicht Trend Corona-Zahlen für die Region Osnabrück nicht mehr verlässlich Von Henrike Laing | 04.04.2022, 15:34 Uhr

Während der Osnabrücker Gesundheitsdienst in den vergangenen Tagen für gewöhnlich 1000, 2000 oder sogar noch mehr tägliche Neuinfektionen in der Region Osnabrück vermeldet hat, sind es an diesem Montag nur 15. Die Corona-Pandemie ist aber nicht zu Ende. Wie kommt diese niedrige Zahl zustande?