Übersicht für Freitag, 4. März, und Samstag, 5. März In diesen Osnabrücker Clubs kannst Du am Wochenende wieder feiern 01.03.2022, 16:50 Uhr

Die Winterruhe galt in ganz Niedersachsen bis zum 23. Februar. Seitdem werden die Corona-Maßnahmen gelockert. Auch Clubs und Diskotheken dürfen ab dem 4. März 2022 wieder öffnen – allerdings nur mit FFP2-Maskenpflicht und 2Gplus. Nicht in allen Osnabrücker Clubs kann am kommenden Wochenende gefeiert werden. Mit unserer Übersicht bist Du immer auf dem neuesten Stand zu Öffnungszeiten, Corona-Regeln und Zutrittsbeschränkungen. Wir aktualisieren diesen Text vor jedem Wochenende.