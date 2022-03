Handschellen FOTO: Stefan Sauer Osnabrücker Kriminalstatistik 2021 Von der Straße ins Internet: Corona verändert auch die Arbeit der Straftäter Von Wilfried Hinrichs | 23.03.2022, 08:30 Uhr

Das Risiko, in der Region Osnabrück Opfer einer Straftat zu werden, war 2021 so gering wie seit Beginn der modernen Auswertung 1989 nicht mehr. Das stellt die Polizeiinspektion Osnabrück in ihrer Kriminalstatistik 2021 fest. Corona, Lockdowns und Homeoffice haben den Straftätern die Arbeit erschwert. Sie wichen auf ein anderes Feld aus.