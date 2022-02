Die Novavax-Impfungen beginnen am 2. März im Landkreis Osnabrück. (Symbolfoto) FOTO: Fabian Sommer/dpa Impfangebot ab Mittwoch Corona: Lieferung des Novavax-Impfstoffs unterwegs in die Region Osnabrück Von Ina Wemhöner | 28.02.2022, 17:26 Uhr

Die erste Lieferung des Impfstoffs von Novavax ist in Niedersachsen angekommen und derzeit unterwegs in die Region. Ab Mittwoch soll es dann in der Stadt und im Landkreis Osnabrück ein erstes Impfangebot mit dem Proteinimpfstoff Nuvaxovid geben.