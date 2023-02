Professor Dieter Lüttje ist der Corona-Koordinator des Klinikums Osnabrück und hat sich in den vergangenen drei Jahren der Pandemie einen Namen als Corona-Experte in der Stadt Osnabrück gemacht. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Bald wieder mehr Corona-Fälle? Ende der Maskenpflicht im ÖPNV: Diese Folgen erwarten die Osnabrücker Kliniken Von Jean-Charles Fays | 05.02.2023, 06:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Maskenpflicht in Bus und Bahn ist seit Donnerstag, 2. Februar, aufgehoben. Müssen wir uns nun sorgen, dass die Corona-Infektionszahlen in der Region Osnabrück in den kommenden Wochen in die Höhe schnellen? Unsere Redaktion hat die Corona-Experten der Osnabrücker Kliniken um eine Einschätzung gebeten.