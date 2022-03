Die Mobilen Impfteams des Landkreises sind auch in dieser Woche wieder unterwegs. FOTO: dpa/Matthias Walk Termine bis zum 26. März Hier impfen Mobile Impfteams im Landkreis Osnabrück gegen Corona Von Anke Schneider | 22.03.2022, 11:06 Uhr

Die Mobilen Impfteams im Landkreis Osnabrück sind weiterhin im Landkreis unterwegs. In dieser Woche bietet der Landkreis wieder Termine an über 20 Standorten an. Folgende Termine können noch gebucht werden: