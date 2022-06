Im Landkreis Osnabrück kann man sich in verschiedenen Gemeinde gegen Corona impfen lassen. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung Corona-Impfaktionen im Landkreis Osnabrück: Termine für die kommende Woche Von Henrike Laing | 17.06.2022, 15:15 Uhr

In dieser Woche finden in der Region Osnabrück erneut zahlreiche Impfaktionen statt, darunter auch Termine, an denen ukrainisch- oder russischsprachiges Personal vor Ort sein wird, sowie gesonderte Kinderimpfaktionen. Hier ein Überblick.