In mehr als 150 Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen Unternehmer, die zu unrecht Corona-Soforthilfe einkassiert haben sollen. (Symbolfoto) FOTO: imago-images/Future Image Mehr als 150 Fälle in Osnabrück Corona-Hilfen: Wie Kleinunternehmer zu Unrecht Geld einsackten Von Wilfried Hinrichs | 05.05.2022, 05:55 Uhr

Online ein Formular ausfüllen, abschicken, kassieren: Es war im Frühjahr 2020 denkbar einfach, Corona-Soforthilfe zu beantragen. So einfach, dass mancher Kleinunternehmer in Osnabrück in Versuchung geriet. Jetzt kommt die späte Rechnung.