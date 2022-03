Mit nur zwei gesunden Kantinenmitarbeitern kann in Schinkel gerade kein Mittagessen gekocht werden FOTO: Thomas Osterfeld Zu viele Coronaerkrankungen Gesamtschule Schinkel in Osnabrück muss Mensa vorübergehend schließen Von Jennifer Westphal | 24.03.2022, 15:51 Uhr

Von Normalität kann keine Rede sein: Noch immer beeinträchtigt die Corona-Pandemie den Alltag an den Schulen in und um Osnabrück. Momentan kommt es zum Beispiel an der Gesamtschule Schinkel (GSS) zu so vielen krankheitsbedingten Ausfällen in der Mensa, dass eine andere Lösung her musste.