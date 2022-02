30 Senioren und 14 Mitarbeiter im Diakonie-Wohnstift am Westerberg in Osnabrück haben sich mit Corona infiziert. FOTO: Dietmar Kröger 44 infizierte Bewohner und Mitarbeiter Corona-Ausbruch: Osnabrücker Wohnstift am Westerberg verhängt Besuchsverbot Von Dietmar Kröger | 22.02.2022, 17:57 Uhr

Die nach wie vor hohe Zahl der an Corona erkrankten Osnabrücker spiegelt sich derzeit auch in Pflegeeinrichtungen wider. So hat die Diakonie für das Wohnstift am Westerberg ein Besuchs- und Betretungsverbot für das Pflege-Wohnen ausgesprochen, nachdem zahlreiche Corona-Fälle aufgetreten waren.