Sven Bensmann im Rosenhof Comedy-Show trotz Krieg als Hybrid-Event im Rosenhof in Osnabrück Von Thomas Wübker | 01.03.2022, 15:50 Uhr

Mit dem Auftritt von Sven Bensmann am Sonntag, 6. März, öffnet der Rosenhof in Osnabrück zum ersten Mal in diesem Jahr seine Türen. Der Komiker zeigt seine neue Show „Yes we Sven“. Der Ukraine-Krieg lässt den 29-Jährigen aus Hagen a TW nicht unberührt.