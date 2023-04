Sein neues Programm zeigt Comedian Tutty Tran am 27. April in Osnabrück. Foto: Marc Meinke up-down up-down Was bedeutet „Hai Dai Mau“? Comedian Tutty Tran am 27. April im Haus der Jugend in Osnabrück Von Thomas Wübker | 09.04.2023, 07:35 Uhr

Tutty Tran ist Berliner und hat seinen eigenen Dialekt. Wer wissen möchte, was „Hai Dai Mau“ bedeutet, sollte sich die Show des Comedians am 27. April im Haus der Jugend in Osnabrück ansehen.