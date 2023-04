Mit seiner Schulstunde „Instagrammatik“ kommt Herr Schröder in den Rosenhof. Foto: Robert Maschke up-down up-down Zweite Chance im September Comedian Herr Schröder am 10. September in der Osnabrück-Halle Von Thomas Wübker | 29.04.2023, 06:30 Uhr

Ach, wären doch nur alle Lehrer so beliebt wie Herr Schröder. Seine Deutsch-Stunde „Instagrammatik“ am 12. März im Rosenhof in Osnabrück war ausverkauft. Doch es gibt Hoffnung: Am 10. September gibt er eine weitere Lehrstunde in der Osnabrück-Halle.