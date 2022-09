Füllen sich die Regale, in denen Coca-Cola-Flaschen stehen, wieder - oder nicht? Foto: Christoph Beyer up-down up-down Wie geht es nach September weiter? Coca-Cola muss Edeka weiter beliefern – Händler in Region Osnabrück skeptisch Von Christoph Beyer | 13.09.2022, 14:58 Uhr

Ein Lieferstopp des Getränkeherstellers Coca-Cola gegenüber Edeka sorgt seit Monatsanfang für Lücken in den Regalen. Dank eines Gerichtsurteils ist jetzt aber wieder Nachschub in Sicht. Unklar ist allerdings, in welcher Größenordnung. Wir haben nachgefragt, worauf sich die Edeka-Märkte in Osnabrück und Umgebung jetzt einstellen.