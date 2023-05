Der Doppeldecker-Bus ist der Hingucker beim Aiconi in Osnabrück. Dort kann ab dem 20. Mai getanzt, gechillt und gegessen werden. Auf dem Bild: Jan Philip Döring (links) und Deniz Ergön, zwei der drei Betreiber. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Im ehemaligen Mondflug Club, Bar und Food im Aiconi an der Karlstraße in Osnabrück Von Thomas Wübker | 14.05.2023, 17:45 Uhr

Am 20. Mai öffnet das Aiconi an der Karlstraße in Osnabrück seine Türen. Bislang waren dort Clubs wie „Das Büro“ und der Mondflug angesiedelt. Dort kann nicht nur getanzt, sondern auch im Biergarten gechillt und gegessen werden.