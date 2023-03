Die Förderschulen Lernen laufen 2028 aus. Schon in diesem Sommer darf auch die Schule an der Rolandsmauer keine neuen Schüler mehr aufnehmen. Aber wohin sollen sich die Fünftklässler wenden? Foto: Michael Gründel Foto: Michael Gründel up-down up-down Welche Schule nimmt die Förderschüler? Osnabrücker Förderschüler werden vom Landesamt verteilt Von Dietmar Kröger | 26.03.2023, 17:15 Uhr

Die Angst geht um. Die Angst, dass die Last der Beschulung von Förderschülern in Osnabrück an den Oberschulen hängen bleibt. Wie es mit dem Förderunterricht an den weiterführenden Schulen nach dem Aus der Förderschule Lernen weitergehen soll, beschäftigte jetzt auch den Osnabrücker Schulausschuss.